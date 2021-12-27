Пекин, , 07:05 — REGNUM По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAC), продажи автомобилей в Китае, как ожидается, вырастут на 5,4% в годовом исчислении и достигнут 27,5 млн единиц в 2022 году, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Geely SS11 «Китайские автомобили»

Продажи легковых автомобилей, по прогнозам, достигнут 23 млн единиц в следующем году, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи коммерческих автомобилей, как ожидается, снизятся на 6% до 4,5 млн единиц, показали данные.

CAAC ожидает, что продажи электромобилей в Китае вырастут на 47% с 2021 года и достигнут 5 млн единиц в следующем году. Ассоциация также прогнозировала, что продажи автомобилей в Китае достигнут 26,1 млн единиц в 2021 году, увеличившись на 3,1% в годовом исчислении.