Благовещенск, , 07:08 — REGNUM Жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 2,8% реже по сравнению с предыдущей неделей. В основном заражаются невакцинированные — 91,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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Вместе с тем в Приамурье превышен на 41,5% эпидпорог, в том числе среди взрослых — на 77,8%. ОРВИ за неделю заболели 4 874 человека. В регионе также зарегистрированы семь случаев гриппа А и 1789 случаев COVID-19.

Среди несовершеннолетних коронавирусом заразились 23,3%, из числа пожилых (старше 50 лет) — 36,7%. В группе детей уровень заболеваемости COVID-19 за неделю вырос на 8,9%, среди взрослых — снизился на 5,8%. Существенно реже также стали болеть люди в возрасте 65+ (на 13%).

Как сообщало ИА REGNUM, о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Амурской области говорить рано, но она уже становится лучше, заявила 24 декабря главный санитарный врач региона Ольга Курганова. По её данным, на 22,7% меньше пациентов стали болеть COVID-19 с пневмонией, но на чаще на 22,4% стали заболевать молодые амурчане 15−17 лет, на 28,6% — малыши до года.