Пекин, 27 декабря, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в секторе программного обеспечения и информационных технологий Китая за первые 11 месяцев текущего года наблюдался устойчивый рост выручки и прибыли, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

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С января по ноябрь текущего года компании этого сектора заработали в общей сложности 1,02 трлн юаней (около $160 млрд) прибыли, сто на 8,2% больше в годовом исчислении, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Согласно данным, выручка сектора программного обеспечения за этот период выросла на 18,3% по сравнению с прошлым годом и составила около 8,54 трлн юаней.

За первые 11 месяцев экспорт программного обеспечения из Китая составил $46,2 млрд, увеличившись на 11,3%.