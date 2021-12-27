Оренбург, 27 декабря, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Оренбурге сотрудница банка добровольно перевела мошенникам 102 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Неизвестный позвонил женщине и сообщил, что на неё оформляют кредит. И убедил последовать его рекомендациям. Схема стандартная, тем не менее гражданка на неё клюнула.

По указаниям мошенника она перевела деньги на сумму 28 тыс., 14 тыс. и 60 тыс. рублей. Итоговый размер ущерба составил 102 тыс.