Кызыл, , 06:56 — REGNUM Морозная погода прогнозируется в Туве.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, 27 декабря в республике ожидается температура воздуха — 30, — 35 °C, местами до — 40 °C.

Также в Туве и Хакасии местами ожидается туман. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края, в Хакасии и Туве гололедица.

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