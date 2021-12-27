Пекин, , 06:53 — REGNUM Автомобильные грузовые перевозки Китая зафиксировали устойчивый рост за первые 11 месяцев текущего года, при этом объем перевозок вырос на 15,6% в годовом исчислении, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Грузовик Цитата из к/ф «Грузовик». Реж. Дин Фрэнсис. 2009. Австралия

По данным Министерства транспорта КНР, в период с января по ноябрь было перевезено в общей сложности 35,71 млрд тонн автомобильных грузов. Только в ноябре объем автомобильных перевозок в Китае составил 3,48 млрд тонн, сообщило министерство.

Инвестиции в основной капитал страны в дорожное строительство достигли 2,39 трлн юаней (около $375 млрд) за первые 11 месяцев, что на 6% больше в годовом исчислении.