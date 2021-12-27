Гуйян, Китай, , 06:50 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая вырос на 18,5% в годовом исчислении до почти 57 млрд юаней (около $8,9 млрд) за первые 11 месяцев этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Провинция Гуйчжоу Chensiyuan

По данным таможни города Гуйян, столицы провинции Гуйчжоу, экспорт региона составил около 43 млрд юаней, в то время как импорт достиг 14 млрд юаней.

Объем внешней торговли Гуйяна вырос на 15,2% и составил около 45,2 млрд юаней, что составляет 79,3% от общего объема внешней торговли провинции за этот период.