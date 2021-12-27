Москва, , 06:50 — REGNUM Первую атомную энерготехнологическую станцию (АЭТС) для производства водорода планируется запустить в промышленную эксплуатацию к 2036 году в России. Об этом 26 декабря рассказал генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов в интервью РИА Новости.

Водород в таблице Менделеева Efficientics.com

Специалист отметил, что в настоящее время одним из предприятий «Атомэнергомаша» в Нижнем Новгороде завершается разработка эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР). Техпроект реакторной установки ВТГР атомной энерготехнологической станции должен быть завершён, согласно дорожной карте, в 2023 году.

В конце 2032 года планируется физический пуск первого блока АЭТС, а ещё через три года, в декабре 2035, ожидается введение головной АЭТС в промышленную эксплуатацию.

План по развитию водородной энергетики в России был утверждён правительством РФ до 2024 года. Направление, связанное с разработкой атомно-водородной энергетики, было включено в комплексную программу по развитию техники, технологий и исследований в области атомной энергетики на период до 2024 года.

Водород как активный химический реагент получает всё большую популярность в различных отраслях экономики, от пищевой промышленности до металлургии. Кроме того, водород является эколо7гически чистым топливом и может использоваться как в автомобильных двигателях, так и в автономных источниках электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с развитием водородной энергетики в мире возрастёт спрос на природный газ.

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