Пекин, 27 декабря, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Совокупная прибыль государственных предприятий Китая выросла на 40,2% в годовом исчислении до более чем 4,14 трлн юаней (около $650,5 млрд) за первые 11 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Министерства финансов КНР, операционная выручка госпредприятий за этот период выросла на 21,4% по сравнению с предыдущим годом и достигла 67,34 трлн юаней. Операционная выручка государственных предприятий Китая с централизованным управлением в период с января по ноябрь составила более 37,45 трлн юаней, увеличившись на 20,3%, в то время как их прибыль за этот период составила 2,7 трлн юаней, увеличившись на 36,4% в годовом исчислении.

Согласно данным, к концу ноября соотношение долга к активам государственных предприятий страны составило 64,3%, оставаясь неизменным по сравнению с показателем, зарегистрированным год назад.