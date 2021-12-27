Москва, , 07:33 — REGNUM На создание инфраструктуры ТОР «Надеждинская» в Приморье федеральное финансирование увеличат с 6 млрд до 33,6 млрд рублей — постановление об этом подписал 26 декабря председатель правительства Михаил Мишустин.

ТОР Tramis.ru

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Средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках финансирования мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Деньги пойдут на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов действующих и перспективных резидентов ТОР.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов — 547, объём инвестиций по соглашениям — более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей частных инвестиций и создано более 45 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит на поддержку шести регионов Дальнего Востока ещё почти 5,5 млрд рублей.