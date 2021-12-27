Канск, Красноярский край, , 06:47 — REGNUM Семья из четырёх человек, в том числе двое детей, убита в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону, возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»).

Трагедия Prokuror-kaluga.ru

Сообщение об обнаружении тел поступило в следственные органы 27 декабря. Мужчину, женщину и двоих детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями нашли в квартире по улице Эдемана в городе Канске.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

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