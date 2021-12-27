Екатеринбург, 27 декабря, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге официально представлен сборник об эвакуации «Эрмитажа» на Урал в период Великой Отечественной войны. Об этом пишут СМИ.

Эрмитаж

По данным Накануне.Ru, книга содержит воспоминания, фотографии и документы, а также рисунки. Работа над этим изданием шла три года. В ней участвовали Государственный Эрмитаж и Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Первая презентация этой книги состоялась ещё 11 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге был открыт центр «Эрмитаж-Урал». Напомним, коллекция из фондов «Эрмитажа» находилась в Свердловске в годы войны.