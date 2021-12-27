Хабаровск, , 06:36 — REGNUM Бывший руководитель федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» Александр Хан признан судом виновным в получение взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного СУ СК РФ.

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Установлено, что за заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте военного ведомства, общее покровительство при его исполнении, включая организацию своевременного финансирования, Хан с октября 2019 года по март 2020 года получил от гендиректора ООО «Питерская строительная компания» в общей сложности 2,2 млн рублей. В ходе предварительного следствия Александр Хан был уволен с занимаемой должности. Свою вину в содеянном он не признал.

Кировский районный суд Хабаровска назначил подсудимому лишение свободы на 8 лет 4 месяца, права занимать определенные должности на госслужбе 3 года, а также штраф в 4,4 млн рублей.

Генеральный директор компании освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о преступлении и активно способствовавшее его расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало служебную проверку по факту задержания следователя УМВД Приморского района после того, как он получил взятку в 1 млн рублей.