Владивосток, 27 декабря, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Приморье силовики пресекли сбыт поддельных денежных купюр и наркотических средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого УМВД.

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«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты хранения и сбыта на территории крупных населенных пунктов Приморья фальшивых денег, а также наркотических средств в особо крупных размерах», — пояснила руководитель пресс-службы Ирина Сырова.

Проведены 18 обысков в жилых и нежилых помещениях во Владивостоке и Уссурийске. Полицейскими обнаружены и изъяты мобильные телефоны, денежные средства, фальшивая денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены различные наркотики, расфасованные и подготовленные к продаже. Кроме того, установлено, что гаражный бокс, принадлежащий одному из задержанных, оборудован под склад для хранения наркотиков — полицейские обнаружили 860 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело.

«Задержаны два подозреваемых 48 и 49 лет, оба уже имеют судимости за совершение наркопреступлений. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются сообщники», — добавила Ирина Сырова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане задержали троих уроженцев одной из среднеазиатских республик, подозреваемых в наркоторговле.