Москва, 27 декабря, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист Игорь Матвиенко в социальных сетях рассказал о качестве творческого фестиваля «Таврида». По мнению продюсера, «это не только фестиваль, а целая система, которая была выстроена очень мудрыми людьми».

Иван Шилов, ИА REGNUM Таврида

«Таврида» — это лучшее, что было придумано для творческой молодежи в нашей стране, потому что в одном пространстве собирается талантливая молодежь со всей России, а когда они собираются все вместе, то начинают генерировать классные идеи. Это все очень интересно и креативно. Причем за короткий промежуток времени получаются очень хорошие вещи. Могу сказать на своем собственном опыте, в этом году на «Тавриде» я набрал группу молодых сонг-райтеров, и они меня поражают, потому что могут в день писать по пять хороших песен. Невероятно работоспособные и заряженные ребята. И все это пошло от «Тавриды», благодаря которой мы познакомились», — рассказал Игорь Матвиенко.

Также композитор рассказал о сотрудничестве с Российским движением школьников (РДШ).

«После знакомства с РДШ я, может быть, буду открывать музыкальную школу для детей до 18 лет, потому что, когда я побывал на их генеральной репетиции, меня поразило, что там два или три состава, то есть это порядка 100 человек. И представьте, те составы, которые не принимают непосредственного участия в репетиции, сидят в зале все пять часов. Они могут уйти, но никто не уходит! Более того, они даже телефонами не пользуются. Они все вовлечены в процесс, у них горят глаза от того, что наконец-то взрослые придумали какую-то игрушку взамен всему этому цифровому миру. Вот это больше всего меня поразило и зарядило, так что я тоже теперь стал фанатом РДШ», — завершил свой комментарий Игорь Матвиенко.