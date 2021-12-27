Благовещенск, 27 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Госкорпорации «ВЭБ.РФ» будут перечислены 7,8 млрд рублей на строительство трансграничной канатной дороги Благовещенск — Хэйхэ. Деньги предназначены для Минвостокразвития России, сообщается на сайте правительства РФ.

Канатная дорога

Читайте также: Строительству канатной дороги из Приамурья в Китай мешает пандемия

Средства поступят из резервного фонда страны. Минвостокразвития поручено заключить соглашение о предоставлении субсидии до 30 декабря.

«Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований необходимо осуществить до 1 августа 2022 года», — также говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, при строительстве фуникулёра, который соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ, из-за пандемии возникли проблемы с доставкой в Россию из КНР линейной опоры. Возведение канатной дороги идёт по графику, выполнена десятая часть работ. Залит фундамент под терминал и опору.