Шэньси, Китай, 27 декабря, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В столице Шэньси городе Сиане на северо-западе Китая 26 декабря было выявлено 155 новых локальных COVID-19, в результате чего общее число таких подтвержденных случаев COVID-19 в городе достигло 485 с момента последуй вспышки 9 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам высокопоставленного чиновника муниципального правительства Сианя Хэ Вэньцюаня, в ближайшие дни после масштабных испытаний может появиться еще большое число заболевших. Дело в том, что многие заболевшие были выявлены в ходе трех раундов масштабного тестирования, которые стартовали 21 декабря.

Новый раунд тестирования начался в Сиане 25 декабря. По состоянию на полдень 26 декабря более 11 млн человек прошли тестирование. В городе создано более 4400 пунктов сбора образцов, в которых работает более 31 000 специалистов.

Сиань 23 декабря ввел режим локдауна для общин и деревень, чтобы обуздать распространение последней вспышки COVID-19. Жителей просят не покидать город без необходимости.