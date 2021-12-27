Чебаркуль, Челябинская область, , 06:17 — REGNUM В Челябинской области после снегопадов и метели снова открыто движение по участку трассы М-5. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Метель

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Речь идёт об участке между городом Аша и развязкой на Чебаркуль. Здесь движение в рабочем режиме осуществляется с 06:30 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение здесь было ограничено. Причиной стала непогода.