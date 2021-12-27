Токио, , 06:15 — REGNUM Серьёзные транспортные проблемы возникли из-за сильных снегопадов на западе Японии. Об этом 27 декабря сообщает телеканал NHK.

Снегопад

Отмечается, что в западных префектурах страны Хёго и Сига за сутки выпало более 70 см снега, что является абсолютным рекордом за всю историю метеонаблюдений.

Из-за непогоды в аэропортах страны отменено более 40 внутренних авиарейсов. В префектуре Сига из-за снегопада электричка с пассажирами не смогла прибыть вовремя в пункт назначения. Около 190 человек вынуждены были почти сутки провести в снежной ловушке, ожидая, пока расчистят железнодорожный путь. На дорогах из-за снежных заносов возникли заторы, их число постоянно растёт.

Власти западных префектур призвали жителей не покидать без необходимости жильё и воздержаться от поездки на личном автотранспорте.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опасности схода снежных лавин на Камчатке из-за сильного снегопада.

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