Пекин, , 06:12 — REGNUM Нематериковой части Китая за 26 декабря было выявлено 162 новых локальных случая COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения в своем ежедневном отчете, передает агентство Синьхуа.

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По данным комиссии, из новых местных случаев 152 были зарегистрированы в Шэньси, семь — в Гуанси и по одному в Чжэцзяне, Гуандуне и Сычуани. По данным комиссии, также выявлено 38 новых завозных случаев инфекции девяти регионах провинциального уровня.

Сообщалось о четырех новых случаях подозрения на инфекцию среди прибывших из-за пределов материковой части Китая. Но не было зарегистрировано новых случаев смерти от COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на материке достигло 101 277, в том числе 2158 пациентов продолжают получать лечение, из которых 13 находятся в тяжелом состоянии.

В общей сложности 94 483 пациента были выписаны из больниц на материке, и 4636 умерли в результате заражения вирусом. В воскресенье было зарегистрировано в общей сложности 27 бессимптомных случаев заболевания, все они прибыли — у прибывших из-за пределов материка.