Москва, , 06:06 — REGNUM Одно из важнейших событий в церковной жизни состоялось на ушедшей неделе. В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя под председательством Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла прошло ежегодное итоговое Епархиальное собрание.

Патриарх Кирилл Иван Шилов, ИА REGNUM

Открывая его, Патриарх Кирилл сказал: «Год был очень непростым. Много испытаний выпало на долю и народа нашего, и Церкви нашей, и каждый почувствовал, как постигшая всех нас беда — пандемия опасной болезни — во многом изменила течение жизни, нарушила многие планы. Негативные перемены отразились и на деятельности Церкви, но, тем не менее, жизнь жительствует».

Патриарх не обошел вниманием и самый актуальный вопрос нынешнего времени: «Вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский. Совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии (вероотступничества). Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся к Христу людей. При этом, должен сказать, что неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или присвоении в связи с ней QR-кода, как о «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники». Очень надеюсь, что слова Патриарха дойдут до сердца и разума каждого верующего человека. Традиционно привлекла огромное внимание общества и медиа большая ежегодная пресс-конференция Президента. Не могу не отметить комментарий Президента на вопрос о «новой этике» как отказе от традицонных ценностей».