Москва, 27 декабря 2021, 06:06 — REGNUM Одно из важнейших событий в церковной жизни состоялось на ушедшей неделе. В Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя под председательством Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла прошло ежегодное итоговое Епархиальное собрание.

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Иван Шилов, ИА REGNUM

Открывая его, Патриарх Кирилл сказал: «Год был очень непростым. Много испытаний выпало на долю и народа нашего, и Церкви нашей, и каждый почувствовал, как постигшая всех нас беда — пандемия опасной болезни — во многом изменила течение жизни, нарушила многие планы. Негативные перемены отразились и на деятельности Церкви, но, тем не менее, жизнь жительствует».

Патриарх не обошел вниманием и самый актуальный вопрос нынешнего времени: «Вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский. Совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии (вероотступничества). Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся к Христу людей. При этом, должен сказать, что неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или присвоении в связи с ней QR-кода, как о «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники». Очень надеюсь, что слова Патриарха дойдут до сердца и разума каждого верующего человека. Традиционно привлекла огромное внимание общества и медиа большая ежегодная пресс-конференция Президента. Не могу не отметить комментарий Президента на вопрос о «новой этике» как отказе от традицонных ценностей».