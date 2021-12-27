Екатеринбург, , 05:58 — REGNUM В Екатеринбурге людей выгнали из автобуса в мороз. В общественном транспорте сломался терминал безналичной оплаты, сообщают СМИ.

Валидатор

Yarregion.ru

Инцидент произошёл вечером 25 декабря. В автобусе 054 маршрута сломался терминал безналичной оплаты. Пассажиры, у которых не оказалось с собой наличных денег вынуждены были покинуть салон общественного транспорта. По словам екатеринбуржцев, находившихся в автобусе, кондуктор начала кричать на тех, кто хотел оплатить проезд при помощи банковской карты. А после выгнала их из маршрутки.

Отметим, на Среднем Урале пассажиров не первый раз выгоняют из общественного транспорта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 18 декабря водитель выгнал подростка из маршрутки. Девочка осталась последней в автобусе. Водитель не захотел везти ее до следующей остановки.