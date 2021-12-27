Екатеринбург, , 05:55 — REGNUM На Среднем Урале снова похолодает. Однако уже к началу Нового года погода порадует свердловчан отсутствием морозов, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Морозы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Серьезное похолодание в регионе ожидают в середине недели. Во вторник и среду 28 и 29 декабря столбики термометра в Екатеринбурге опустятся до минус 17−20 градусов. В новогоднюю ночь потеплеет до минус 7−11.

Отметим, бушующие в Приволжском федеральном округе ветра обойдут Свердловскую область стороной. В МЧС предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций в Татарии, Башкирии, Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях. Здесь порывы ветра достигнут 25−27 метров в секунду.