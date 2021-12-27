Екатеринбург, 27 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пациент, который пришёл забрать результаты ПЦР-теста, получил от охраны в лицо перцовым баллончиком. Сотрудники ЧОПа решили, что мужчина блогер, сообщают СМИ.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Свердловчанин пришёл в больницу, чтобы забрать результаты ПЦР-теста поскольку они не отображались на портале Госуслуг. Однако для сотрудников медицинского учреждения это стало настоящей проблемой. Мужчине отказались выдать результаты теста. А после охранники и вовсе брызнули в мужчину из перцового баллончика и выгнали на улицу.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они предложили свердловчанину написать заявление в полицию. Справку об отрицательном результате ПЦР-теста мужчине все же выдали. Однако в медицинском учреждении отметили, что печать на неё могут поставить только в рабочие дни. В больнице предупредили, что такую справку могут не принять при пересечении границы.