Москва, 27 декабря, 2021, 05:51 — ИА Регнум. Рост стоимости материалов назвал ключевой проблемой в строительной сфере вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 26 декабря в интервью газете «Ведомости».

Government.ru Марат Хуснуллин

Вице-премьер пояснил, что в случае роста цен на стройматериалы на 15%-20% и более возникнет угроза остановки или сокращения уже запущенных строительных программ. Последствия в таких случаях могут быть очень негативными.

Хуснуллин уточнил, что в итоге будут недостроенные социальные объекты, разорятся подрядчики. По словам вице-премьера, строительная отрасль даёт 15−17% ВВП страны, в ней заняты напрямую 8,5 млн человек, а ещё 5 млн — в сопутствующих отраслях.

Вице-премьер отметил, что больше всего подорожали металл и продукция металлозависимых производств. Рост цен на металл, по данным Росстата, начался в России в конце 2020 года, с ноября прошлого года цена на металл поднялась более чем в два раза. В целом же цены на стройматериалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе по росту цен на востребованные стройматериалы в России.