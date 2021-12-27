Сиань, Китай, 27 декабря, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Надзорные органы города Сиань, столицы провинции Шэньси на северо-западе Китая, заявили, что 26 человек были привлечены к ответственности во время недавней вспышки COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Буддийский храм. Сиань. Китай

В Сиане были выявлены четыре низовые партийные организации и рабочие подразделения, ответственные за принятие неадекватных мер по профилактике эпидемий, поскольку ранее в этом месяце сообщалось о новых завозных случаях COVID-19.

По данным городской дисциплинарной инспекции и надзорных органов, в течение этого периода существовали такие проблемы, как недостаточное внимание к стандартам безопасности, несоблюдение строгих противоэпидемических мер и плохое управление.

Популярное туристическое направление к 24 декабря зафиксировало общей сложности о 255 локальных случаев COVID-19, с тех пор как 9 декабря началась новая вспышка инфекции. Город с населением 13 млн человек ввел локдаун для общин и деревень в попытке обуздать распространение COVID-19.