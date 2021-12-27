Владивосток, , 05:52 — REGNUM Во Владивостоке 27 декабря случился очередной пожар на рынке — на этот раз загорелись павильоны на Детском парке. Прокуратура Первомайского района проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

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На место происшествия приехал прокурор Константин Харченко.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — пояснили следователи.

Приморцы в соцсетях пишут, что огонь стремительно охватывал торговые ряды. Приехавшие пожарные быстро их тушили. Продавцы пытались спасти товар.

В комментариях горожане выдвигают версии пожара — передел собственности, включённые обогреватели.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Владивостока начала проверку по факту пожара 26 октября на рынке на улице Некрасовской.