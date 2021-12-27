Пекин, , 05:39 — REGNUM Китайские законодатели проголосовали за принятие закона о борьбе с организованной преступностью в целях усиления работы по борьбе с организованной преступностью и ее искоренению в соответствии с верховенством закона, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Преступник Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Закон, вступающий в силу 1 мая 2022 года, был одобрен на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей ВСНП. Закон включает положения о критериях определения различных видов «мягкого насилия», таких как организованная паника и собирание толпы, чтобы вызвать шумиху в результате незаконных воздействий, а также обязанности регулирующих органов в различных отраслях промышленности.

В соответствии с законом будет создан усовершенствованный долгосрочный механизм предотвращения организованной преступности в отраслях промышленности и борьбы с ней, который также предусматривает усиление надзора и управления отраслями и сферами, где может иметь место организованная преступность.

Чтобы лучше предотвращать организованные преступления против несовершеннолетних, закон также предусматривает, что школы обязаны предотвращать подобную деятельность и сообщать о ней, в то время как соответствующие департаменты должны проводить пропаганду и просвещение по борьбе с организованной преступностью, ориентированные на несовершеннолетних.

Деятельность организованной преступности с участием несовершеннолетних будет подвергаться более суровым уголовным наказаниям в соответствии с законодательством.