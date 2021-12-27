Лхаса, Китай, , 05:36 — REGNUM Национальные земельные участки, имеющие экологическое значение в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, составляют почти 90% от общей площади региона, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Тибет

По данным третьего регионального обследования земель, в настоящее время в Тибете насчитывается более 13 млн га лесных угодий и более 80 млн га пастбищ. Земли с экологическими функциями, такие как лесные угодья, пастбища, водно-болотные угодья и акватории, увеличились до более чем 1,08 млн кв км с примерно 1,07 млн 10 лет назад, говорится в сообщении.

Расширение экологической зоны подчеркивает достижения экологического строительства в Тибете за последнее десятилетие, сказал один из руководителей исследования Ли Яцюнь.

Тибет научно реорганизует красную линию защиты окружающей среды и рационально спланирует экологическое строительство на основе базы данных, предоставленной в ходе опроса на этот раз, сказал Ли.