Пекин, , 05:33 — REGNUM Правительства всех уровней в Китае инвестировали в транспортный сектор в общей сложности 7,5 трлн юаней (около $1,2 трлн) в течение 13-й Пятилетки (2016−2020), в результате чего соответствующие инвестиции в основной капитал превысили 16 трлн юаней, сообщает 21 декабря агентство Синьхуа.

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Выступая с отчетом о работе по распределению и использованию государственных средств на транспорт на текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), замминистра финансов Юй Вэйпин заявил, что за пятилетний период 5,69 трлн юаней, 1,16 трлн юаней, 0,39 трлн юаней и 0,23 трлн юаней были соответственно направлены в сектор автомобильных дорог, железных дорог, гражданской авиации и водного транспорта.

Государственные инвестиции в транспорт также способствовали поддержке усилий по борьбе с нищетой, скоординированному развитию региональных перевозок и борьбе с COVID-19, говорится в докладе.

В нем содержался призыв к дальнейшим усилиям по совершенствованию механизма, обеспечивающего финансовый вклад в транспорт, дальнейшей оптимизации структуры бюджетных расходов в области транспорта, более эффективному использованию руководящей роли государственных инвестиций и повышению эффективности государственных средств в транспортном секторе.