Владивосток, , 05:19 — REGNUM В Приморье с начала пандемии переболели COVID-19 более 100 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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За минувшие сутки выявлено 440 (444 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, скончались шесть человек (пять — накануне).

На 27 декабря в Приморье зарегистрировано 100 322 носителей коронавируса, выздоровели 83 957 человек, умерли 1529 пациентов.

Вакцинацию прошли 899 015 жителей, завершили иммунизацию 696 811 из них.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 450 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России.