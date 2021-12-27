Еврейская АО, 27 декабря, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Жители села Раздольное в ЕАО боятся выходить из дома из-за угрозы нападения тигра. Ночью какой-то хищник растерзал собаку, местные жители считают, что это был тигр, сообщило ИА EAOMedia. Ранее о возможном появлении животного в населённых пунктах Раздольное и Кирга людей предупредили сотрудники администрации Биробиджанского района.

Wallpapersshock.com Тигр

Читайте также: В Еврейской АО тигр продолжает пугать людей — хищник задрал баранов

Жительница Раздольное опубликовала в соцсетях жуткое видео, в котором показала останки своей собаки и сломанный забор. Охотоведы ответили женщине, что пса растерзал не тигр, а волки. Однако селяне уверены, что, судя по следам, это был тигр.

«Внимание! На территории с. Раздольное зашел тигр. Просьба сохранять спокойствие и не поддаваться панике! На территории села работают специалисты по отлову дикого зверя», — предупредили людей в администрации Биробиджанского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тигр уже посещал село Нагибово, где растерзал собак, а затем задрал несколько баранов на фазенде фермера. Хищника пытались вывезти подальше от населённых пунктов, но он возвращается.