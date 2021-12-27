Владивосток, 27 декабря, 2021, 05:07 — ИА Регнум. В 2021 году десять инвестиционных проектов в Приморье признаны приоритетными — их реализация создаст более 500 рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Замер участка

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Получение статуса «инвестпроект» предполагает выделение земельных участков в долгосрочную аренду без торгов.

«Это позволяет предпринимателям эффективно вовлечь в оборот земельные участки на территории Приморья, для размещения многоквартирных жилых домов, объектов здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, коммунально-бытового назначения и других», — пояснили специалисты.

Реализация этих десяти проектов позволит создать более 500 рабочих мест, общий объем инвестиций к 2023 году составит почти 23 млрд рублей. Налоговый поток в консолидированный бюджет Приморья составит более 4,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году подведомственное министерству краевое учреждение «Центр кадастровой оценки Приморского края» провело государственную кадастровую оценку земельных участков в составе земель промышленности, особо охраняемых территорий, а также водного фонда — оценено более 14 тыс. участков.