Владивосток, , 05:11 — REGNUM В Приморском крае продолжается реализация программы «дальневосточный гектар» — выдано более 2 тыс. земельных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Земельный участок

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В 2021 году предоставлены более 2150 земельных участков, большинство из которых получатели используют для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного использования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области продолжают передавать населению в собственность большие участки земли. Всего выдано 8246 гектаров, оформлены — 132.