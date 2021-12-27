Владивосток, , 04:50 — REGNUM В 2021 году подведомственное министерству краевое учреждение «Центр кадастровой оценки Приморского края» провело государственную кадастровую оценку земельных участков в составе земель промышленности, особо охраняемых территорий, а также водного фонда — оценено более 14 тыс. участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Земельные участки Анатолий Зубанюк

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Всего оценено 14 493 земельных участка, из которых 11 208 относятся к категории земель промышленности, 3221 — к землям особо охраняемых территорий и 64 участка — к землям водного фонда.

Новая кадастровая стоимость будет применяться с 1 января 2022 года.

В 2022 году на территории Приморья будет проведена государственная кадастровая оценка всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. Всего в Приморье насчитывается более 750 тыс. земельных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря провел совещание по вопросам учета земли и формирования государственных кадастров, внедрения в сферу цифровых технологий.