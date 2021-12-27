Петропавловск-Камчатский, , 04:27 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском объявили лавинную опасность. Сход масс снега возможен в горных районах города с 27 по 30 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы Камчатки.

Лавина Scientif38

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Населению города рекомендовали воздержаться от катания на лыжах, сноубордах и снегоходах.

«Необходимо соблюдать повышенную осторожность при прогулке в черте города в местах возможного схода снега. Родителям рекомендуется провести беседу с детьми о правилах безопасного поведения в местах, потенциально лавиноопасных», — обратились власти к горожанам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 27 декабря из-за сильного снега и порывистого ветра власти приняли решение отменить занятия первой и второй смены в школах, а также в учреждениях дополнительного образования.