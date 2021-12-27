Москва, , 04:25 — REGNUM Выдача цифровых паспортов начнётся в 2023 году в трёх пилотных регионах России, где высокая технологическая готовность позволяет это сделать. Об этом рассказал 26 декабря заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости.

Цифровой мир

Цифровой паспорт — это альтернатива бумажному варианту документа, он представляет собой разновидность электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На эту карту будут нанесены персональные данные человека и его фотография. По желанию в память карты можно будет внести ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения.

Как уточнил Чернышенко, системный проект цифрового паспорта уже готов, базовые электронные компоненты (бланк и микросхема) прошли все необходимые технические испытания. Ориентировочно, к концу 2022 года будут завершены все подготовительные мероприятия, выдачу карт планируется начать в 2023 году в трёх пилотных регионах: в Москве, Московской области, и в Татарии.

Чернышенко отметил, что гражданин вправе решать, какой из вариантов паспорта ему выбрать: бумажный или цифровой. Однако зампредседателя правительства РФ выразил уверенность в том, что абсолютное большинство примет решение в пользу цифровой версии документа из-за её надёжности и удобства в использовании.

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