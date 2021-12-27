Анадырь, 27 декабря, 2021, 04:31 — ИА Регнум. На Чукотке пользуется спросом у молодых семей программа «Дальневосточная ипотека» — регион занимает первое место по уровню одобренных кредитных заявок — 98%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Ипотека

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За время действия программы 168 семей оформили кредит на общую сумму 730 млн рублей, из них 162 семьи (97%) — за последний год на приобретение вторичного жилья после внесения изменений в программу.

Покупка вторичного жилья на Чукотке остается наиболее востребованной.

Правительство региона ведёт работу с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики по продлению действующего порядка «ДВ-ипотеки» и после 31 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья намерены за два-три года стабилизировать и снизить стоимость жилья, заявил губернатор Олег Кожемяко по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина23 декабря.