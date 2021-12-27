Петропавловск-Камчатский, , 04:20 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 27 декабря из-за сильного снега и порывистого ветра власти приняли решение отменить занятия первой и второй смены в школах, а также в учреждениях дополнительного образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Циклон действует на Камчатке уже вторые сутки. В мэрии уточнили, что из-за непогоды осложнена ситуация на автодорогах — плохая видимость и переметы.

«В условиях обильных осадков и метели подрядные организации принимают все усилия, чтобы оперативно устранять последствия непогоды и нормализовать транспортное и пешеходное движение там, где это необходимо в первую очередь», — пояснили в администрации Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, в северных районах Калмыкии 27 декабря ожидается снегопад.