Женева, Швейцария, 27 декабря, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Совместная работа мирового сообщества над обеспечением справедливого доступа к вакцинам от коронавируса всего населения мира способна положить конец пандемии уже в 2022 году. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в статье, опубликованной 27 декабря изданием «Известия».

UNclimatechange Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По мнению главы ВОЗ, необходимо, чтобы все страны мирового сообщества, работая сообща, достигли показателя 70% вакцинации населения мира к середине 2022 года. Гебрейесус пояснил, что чем дольше в мире будет нарушаться принцип справедливого доступа к вакцинам, тем выше вероятность непредсказуемых трансформаций вируса. Покончив с несправедливостью в вопросе распределения вакцин, мировое сообщество покончит с пандемией коронавируса.

По мнению главы ВОЗ, принцип равного доступа всех стран к препаратам от COVID-19 был подорван стремлением ряда стран сформировать у себя чрезмерные запасы вакцины. Таким образом была создана благоприятная среда для появления штамма коронавируса «Омикрон».

В мире, по словам Гебрейесуса, введено уже более 8,5 млрд доз вакцин. Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул важность применения правительствами целенаправленных мер в области здравоохранения, включая тестирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 280 млн.