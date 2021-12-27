Москва, , 03:20 — REGNUM Российских спасателей с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Видеообращение российского лидера было показано 27 декабря по телеканалу «Россия 24».

Бойцы МЧС Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Глава России поблагодарил спасателей за трудную, связанную с риском службу, и за достойное решение огромного массива задач, значимых для государства и граждан и связанных напрямую с защитой жизни и здоровья людей. Путин подчеркнул, что российские спасатели остаются среди лучших в мире по уровню профессионализма, накопленному опыту, умению быстро и чётко отрабатывать сложнейшие задачи.

Как отметил президент РФ, российские спасатели задают стандарты, которые служат ориентиром во всём мире и Россия по праву гордится ими. Путин напомнил, что спасатели активно участвовали в российских гуманитарных миссиях по всему миру, в том числе в Афганистане, Сирии и других странах. Российские спасатели доставили вакцину от COVID-19 на Кубу, в Индию, Мозамбик и ЮАР.

«Наши граждане точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи, что задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу. И будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни», — подвёл итог российский лидер.

Путин указал, что погибшие спасатели навсегда останутся в памяти и в почётных рядах сотрудников МЧС, служа примером для молодёжи.

«Уверен, российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного преданного служения своей стране и народу», — заключил президент России.

День спасателя празднуется в России 27 декабря. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формирование единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Корпус возглавил Сергей Шойгу.