Москва, 27 декабря, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Российских спасателей с профессиональным праздником поздравил президент России Владимир Путин. Видеообращение российского лидера было показано 27 декабря по телеканалу «Россия 24».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Бойцы МЧС

Глава России поблагодарил спасателей за трудную, связанную с риском службу, и за достойное решение огромного массива задач, значимых для государства и граждан и связанных напрямую с защитой жизни и здоровья людей. Путин подчеркнул, что российские спасатели остаются среди лучших в мире по уровню профессионализма, накопленному опыту, умению быстро и чётко отрабатывать сложнейшие задачи.

Как отметил президент РФ, российские спасатели задают стандарты, которые служат ориентиром во всём мире и Россия по праву гордится ими. Путин напомнил, что спасатели активно участвовали в российских гуманитарных миссиях по всему миру, в том числе в Афганистане, Сирии и других странах. Российские спасатели доставили вакцину от COVID-19 на Кубу, в Индию, Мозамбик и ЮАР.

«Наши граждане точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи, что задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу. И будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни», — подвёл итог российский лидер.

Путин указал, что погибшие спасатели навсегда останутся в памяти и в почётных рядах сотрудников МЧС, служа примером для молодёжи.

«Уверен, российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного преданного служения своей стране и народу», — заключил президент России.

День спасателя празднуется в России 27 декабря. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета министров РСФСР «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР, а также формирование единой государственно-общественной системы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Корпус возглавил Сергей Шойгу.