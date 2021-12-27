Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве составили перечень характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице. Об этом 27 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Помимо этого, определены элементы, представляющие архитектурную и культурную ценность этих зданий, благодаря чему они будут сохранены и защищены. Для каждого из объектов специалисты Мосгорнаследия утвердили особый документ — предмет охраны.

«Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утвержден предмет охраны. Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним», — сказала Сергунина.

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