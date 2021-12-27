Париж, , 01:39 — REGNUM Обвинения 60-летнему гражданину Франции сирийского происхождения в поставке составляющих для химического оружия в Сирию предъявила французская юстиция. Об этом 26 декабря сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Химическая атака Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным агентства, обвиняемый является владельцем судоходной компании, проживающим за границей. Его задержали на юге Франции, после чего он был под стражей переправлен в Париж. Здесь подозреваемому были предъявлены обвинения в причастности к военным преступлениям и в «заговоре с целью совершения преступлений против человечности».

Напомним, резолюция Совбеза ООН об уничтожении химического оружия в Сирии была принята в 2013 году. В течение следующего, 2014 года, из Сирии было вывезено и уничтожено 1200 тонн боевых отравляющих веществ. В операции приняли участие девять стран, Россия вошла в их число.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз продлил санкционный режим за применение химоружия, предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и британском Солсбери.

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