Париж, 27 декабря, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Обвинения 60-летнему гражданину Франции сирийского происхождения в поставке составляющих для химического оружия в Сирию предъявила французская юстиция. Об этом 26 декабря сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая атака

По данным агентства, обвиняемый является владельцем судоходной компании, проживающим за границей. Его задержали на юге Франции, после чего он был под стражей переправлен в Париж. Здесь подозреваемому были предъявлены обвинения в причастности к военным преступлениям и в «заговоре с целью совершения преступлений против человечности».

Напомним, резолюция Совбеза ООН об уничтожении химического оружия в Сирии была принята в 2013 году. В течение следующего, 2014 года из Сирии было вывезено и уничтожено 1200 тонн боевых отравляющих веществ. В операции приняли участие девять стран, Россия вошла в их число.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз продлил санкционный режим за применение химоружия, предложенный Великобританией и Францией после атак в Сирии и британском Солсбери.