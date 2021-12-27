27 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предложение российского Центробанка ввести ограничение доли потребительских кредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки со второго полугодия 2022 года.

Елизавета Коробова, , 13:25 — REGNUM Предложение Центробанка России о том, чтобы ввести ограничение доли потребительских кредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) со второго полугодия 2022 года, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

"Надо же, с чего бы это? У нас же всё хорошо с экономикой, президент сказал!» — отмечает Андрей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что с российской экономикой явно происходит что-то не то, раз регулятору приходится вводить ограничения для людей, погрязших в кредитах.

«Видимо, российские власти считают, что мы — это холопы, которые должны быть всегда в долгах. А то ещё мнение своё начнём выражать!» — пишет Кира В.

Некоторые комментаторы отмечают, что высокая закредитованность населения в некоторых странах не является каким-то особо негативным фактором, просто людям нужны деньги, чтобы жить сейчас.

«Будто бы это что-то плохое. В США вообще вся страна сидит на кредитах. Даже само государство является главным должником на планете. И ничего им за это нет. Зато живут припеваючи и в ус не дуют. Всё правильно делают, значит», — считает Павел М.

Часть людей полагает, что вся проблема заключается в том, что российские граждане падки на предложения всевозможных мутных организаций, предоставляющих населению лёгкий способ получить деньги, за которые придётся очень многое отдать.

Микрофинансовая организация Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Раз сами наплодили микрофинансовые конторки, обесценили труд, чего же тогда хотят? Высокая закредитованность населения — закономерность при таких экономических условиях в стране. Не удивлюсь, если большинство вообще не платит кредиты, ибо нечем», — подозревает Димка Н.

Ряд пользователей указывает на то, что причиной беспокойства Центробанка может быть ипотечный бум на фоне льготных ставок для населения.

«Что-то мне подсказывает, что это льготные ипотечники понабрали кредитов на жильё. Угнали цену квадратного метра в небеса, но предсказуемо больше желающих «ипатекнуться» при таких ценах нет, так что ждём обвала и снижения числа закредитованных граждан», — указывает Иван Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что людей из всех щелей постоянно пытаются склонить взять кредит даже тогда, когда он им не нужны. Но зато когда заём понадобится на что-то действительно необходимое, банковские структуры смотрят на таких клиентов с большой опаской из-за взятых ими ранее обязательств по кредитам, пишут граждане.

«Дак везде сплошная реклама банков! Возьми кредит на то, возьми кредит на это… возьми и стань свободным… Ростовщики, они и в Африке ростовщики, всегда множат свои богатства за счёт простого люда», — поделился своим мнением Павел М.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что ситуация в российской экономике наладится только тогда, когда работникам начнут платить достойную зарплату и поощрять бизнес за стремление помогать своим сотрудникам.

«А вы дайте команду работодателям платить заработную плату своим работникам не меньше средней по региону, а потом им давайте льготные кредиты, субсидии и преференции как бизнесу, который заботится о своих сотрудникам и не жалеет на них средств», — предлагает Сергей Я.

Напомним, 25 декабря пресс-служба Центробанка России сообщила о том, что регулятор предложил ввести ограничение доли потребительских кредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки со второго полугодия 2022 года. Ужесточение должно коснуться заёмщиков с ПДН свыше 80% планкой в 25% от выдач за квартал.