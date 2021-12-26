Афины , 27 декабря, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Национальный траур объявлен в Греции в связи со смертью экс-президента республики Каролоса Папульяса. Об этом 27 декабря вечером сообщило «Афинское Македонское агентство новостей» (АМНА).

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Каролос Папульяс скончался в возрасте 92 лет. Свои соболезнования в связи с его смертью выразили действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. По решению правительства страны, национальный траур в Греции будет соблюдаться в течение трёх дней со дня смерти экс-президента, а также в день его похорон.

Начиная со дня смерти и до дня похорон по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак траура. Похороны будут проходить с теми почестями, какие оказывают умершему главе государства.

Премьер-министр Греции назвал Папульяса «великим греком», который служил Родине на протяжении всей своей жизни.

«Подростком он сражался с германскими завоевателями. В годы зрелости он сопротивлялся диктатуре. А позже, будучи депутатом и министром иностранных дел, он был одной из самых знаковых фигур в демократической жизни страны», — сказал премьер Греции.

Каролос Папульяс был видным политическим деятелем Греции, он занимал пост главы МИД страны (1985−1989 и 1993−1996 годы), а позднее и пост главы государства в 2005—2015 годах. Он был автором краткой истории греческого Сопротивления в годы Великой Отечественной войны, был награждён юбилейными медалями по случаю 40-, 50-, 60‑ и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.