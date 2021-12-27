Москва, , 00:17 — REGNUM Мужчина, угрожавший взорвать гранату в торговом центре «Метрополис» в Москве, задержан полицией по горячим следам. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Задержание Vectorportal

Отмечается, что сотрудникам полиции города Москвы понадобилось меньше двух часов для установления личности правонарушителя. Подозреваемый оказался мужчиной 1974 года рождения, в настоящее время он задержан. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, инцидент произошёл в торговом центре, расположенном на Ленинградском шоссе. Мужчина, пытавшийся похитить товар, был остановлен сотрудниками охранной организации. Он продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и, воспользовавшись общим замешательством, скрылся с места правонарушения. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках мужчины, угрожавшего гранатой в одном из торговых центров Москвы.

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