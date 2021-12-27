Лос-Анджелес, США, , 00:09 — REGNUM 26 декабря компания «Вольга» на своем официальном YouTube канале опубликовала трейлер фильма в жанре мелодрамы «После. Долго и счастливо». Премьера фильма запланирована на 25 августа 2022 года.

Сюжет фильма расскажет об отношениях притягательного бунтаря Хардина и примерной девушки Тессы. Между молодыми людьми разгорается настоящая любовь, которая приведет к необратимым последствиям, которые будут связаны с фактами из прошлого парня.

Главные роли в фильме сыграют Хиро Файнс-Тиффин («Гарри Поттер и Принц-полукровка») и Джозефина Лонгфорд. Режиссировать проект будет Кастиль Лэндон («Мыслить как преступник»).