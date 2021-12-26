Вашингтон, , 23:53 — REGNUM 26 декабря американский кабельный телеканал FX выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона комедийного сериала «Атланта» с Дональдом Гловером («Марсианин», «Человек-паук: Возвращение домой», «Звездные войны. Эпизод III») в главной роли.

Также сообщается, что «Атланта» вернется на экраны спустя целых четыре года. Показ второго сезона комедийного сериала завершился в мае 2018-го года, а релиз третьего сезона анонсирован на 24 марта 2022-го года. Мировая премьера первого сезона сериала состоялась 6 сентября 2016 года.

Помимо Дональда Гловера, в четвертом сезоне сериала сыграют Лакит Стэнфилд, Зази Битц, Крис Дэвис и Джей Уокер.